Вмешательство в выборы или нарушение санкций: почему задержали автора канала «Рыбарь» Звинчука Оглавление Арест Михаила Звинчука в Черногории в 2026 году: хронология событий Кто такой Михаил Звинчук В чём могут подозревать Михаила Звинчука Реакция на задержание Что дальше: возможные сценарии Ответы на вопросы 9 октября стало известно о задержании в Черногории Михаила Звинчука, известного как автор телеграм-канала «Рыбарь». Чем известен блогер, какие обвинения ему выдвинуты и что будет дальше - в материале Life.ru Почему Михаила Звинчука «Рыбаря» задержали в Черногории. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Арест Михаила Звинчука в Черногории в 2026 году: хронология событий

9 октября 2026 года в районе отеля Mövenpick в черногорском городе Рисан появились патрульные машины и несколько микроавтобусов без опознавательных знаков. Спустя 15–20 минут из здания вывели группу людей в сопровождении оперативников. Уже через час местные СМИ опубликовали первые кадры и подтвердили участие Агентства национальной безопасности. Задержанными оказались основатель медиапроекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и ещё трое сотрудников команды. К полудню посольство России в Черногории заявило, что выясняет обстоятельства и находится на связи с местными властями.

На данный момент официальных обвинений блогеру предъявлено не было.

Михаила Звинчука, его жену и ещё трёх человек доставили на допрос в управление полиции в Которе. Фото © Telegram / shot

Кто такой Михаил Звинчук

Михаил Звинчук — основатель Telegram‑канала «Рыбарь». Ему 35 лет, он окончил Военный университет Минобороны РФ как военный переводчик (арабский и английский), служил в спецназе, работал в пресс‑службе Минобороны во время операции в Сирии, где организовывал работу журналистов и занимался информационно‑аналитической деятельностью.

В 2018 году вместе с коллегой запустил «Рыбарь»: канал начинал с ближневосточной повестки, а позже сместился на военную аналитику — карты, сводки, инфографику. Особую популярность медиа-русерс обрел в 2022 году с началом СВО. К 2026 году аудитория проекта превысила 1,5 млн подписчиков.

За информационную работу Звинчук был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За верность долгу». В 2022 году его включили в рабочую группу по вопросам мобилизационной подготовки и социальной поддержки участников СВО.

В чём могут подозревать Михаила Звинчука

В СМИ звучат несколько пересекающихся версий.

Первая — это пресечение так называемой «гибридной деятельности». Речь идёт о связях с распространением информации, которая, по оценке ряда западных стран, в том числе Великобритании, попадает под категории пропаганды.

Вторая версия строится вокруг санкционного контекста: ранее отдельные страны вводили персональные санкции против Звинчука и его проекта «Рыбарь», а также объявляли вознаграждение за информацию, связанную с деятельностью медиа.

Так, ещё в 2024 году, Госдеп пообещал 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию, связанную с деятельностью Михаила Звинчука. США утверждали, что он, создавая аккаунты в Сети, продвигал нужные темы американским избирателям через паблики TEXASvsUSA в соцсети «X». Своими действиями он и его супруга якобы пытались расколоть общество перед выборами. За это им грозит до 15 лет тюрьмы по статьям о вмешательству иностранцев в работу государства.

Что случилось с автором канала «Рыбарь» Звинчуком. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Реакция на задержание

Команда «Рыбаря» ситуацию уже прокомментировала.

«Что касается самой главной новости Рунета, то можем сказать, что руководитель проекта Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России. На территории страны все они находились легально и официально: в частности, в планах была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как мы уже ранее отмечали, подтвердила, что российские дипломаты выясняют детали и добиваются консульского доступа к задержанным.

В Госдуме же прозвучали и более жёсткие оценки новости. Отдельные депутаты связали ситуацию с общей линией на ограничение свободы слова и давлением на российские медиа за рубежом.

«Тут надо разбираться, смотреть, что, почему и как... Мы все считали, что это демократические страны — «всё свободно, что хочу снимаю». Нет. Это только иллюзия», — заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался более сурово:

«Зря, конечно, наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех (подчёркиваю – на всех) россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то иные гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме. Привечают только релокантские отбросы. Да и то временно», — написал политик в своём Telegram-канале, добавив, что «нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов».

Что дальше: возможные сценарии

На основании практики подобных дел можно выделить три базовых сценария:

Экстрадиция в третью страну. Такой вариант возможен при наличии международного ордера и действующего договора о выдаче между государствами. Процедура требует судебного решения, рассмотрения аргументов защиты и проверки соответствия обвинений местному законодательству. Учитывая факт вознаграждения от США и наличие санкционного досье, этот сценарий остаётся одним из наиболее обсуждаемых.

Депортация. Если власти сочтут пребывание фигурантов нежелательным, возможна ускоренная процедура выдворения без уголовного преследования. В этом случае ключевым становится вопрос, в какую именно юрисдикцию будет произведена депортация.

Освобождение под залог или личное обязательство. В ряде случаев суды Черногории избирают меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей, особенно если нет риска побега и есть постоянное место жительства или работа в стране.

Но пока говорить об этом рано, так как никаких обвинений не предъявлено, что с юридической точки зрения на раннем этапе является нормальной практикой, у следствия есть время на оформление материалов и выбор меры пресечения. При этом статус «задержанных» не равен статусу «обвиняемых», и дальнейшие шаги зависят от того, какие доказательства будут представлены в суд.

Ответы на вопросы

Почему автора «Рыбаря» задержали именно сейчас?

Точная причина пока неизвестна. Обычно такие операции готовят заранее, а момент выбирают исходя из оперативных соображений: наличие всех фигурантов в одном месте, готовность материалов и согласование между ведомствами.

Какие статьи могут применить к Звинчуку?

Возможные варианты зависят от формулировок следствия и могут включать нарушения миграционного законодательства, деятельность без аккредитации, либо более серьёзные составы, связанные с санкциями и вмешательством в дела государства. Но пока публичных обвинений нет.

На каком этапе сейчас дело?

На этапе первоначального разбирательства: задержанные находятся под стражей, следствие собирает материалы, суд должен избрать меру пресечения.

Будет ли работать проект «Рыбарь»?

По заявлениям редакции, команда действует в штатном режиме.

Авторы Андрей Ананьев