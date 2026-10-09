Телеграм-канал «Рыбарь» раскрыл, что задержанный Звинчук делал в Черногории

Telegram-канал «Рыбарь» прокомментировал задержание руководителя проекта Михаила Звинчука в Черногории. В сообщении говорится, что он действительно был задержан вместе с другими гражданами России.

По данным канала, все россияне находились в стране легально. В их планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую заранее подали официальный запрос.

«На территории страны все они находились легально и официально: в частности, в планах была съёмка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан абсолютно официальный запрос», — говорится в публикации.

Команда проекта сообщила, что находится на связи с МИД России, который занимается разрешением ситуации. В «Рыбаре» заявили, что нарушений местного законодательства не было, и выразили надежду на освобождение всех задержанных.

Работа основного ресурса проекта и его региональных каналов продолжается в обычном режиме.

По данным черногорских СМИ, Михаила Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу взяли ещё несколько человек, среди которых его супруга Валерия Звинчук. В операции участвовали полиция и Агентство национальной безопасности Черногории. Задержания связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния.

Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания ввела санкции против сотрудников «Рыбаря», а также супруги основателя проекта. До этого под ограничения уже попали сам военно-аналитический центр и Михаил Звинчук. Лондон обвинял «Рыбарь» в распространении российской пропаганды и информационном воздействии.