Создателя «Рыбаря» задержали в отеле Mövenpick Hotel, не дав расплатиться за номер

За рубежом разворачивается громкий международный инцидент: силовики задержали создателя одного из крупнейших военно-аналитических проектов «Рыбарь» Михаила Звинчука. Операция по его захвату прошла рано утром в черногорском городе Рисан.

Представители спецслужб нагрянули в отель Mövenpick Hotel ровно в 7:30 по местному времени, застав Звинчука и его супругу врасплох. Действия силовиков были предельно жёсткими и стремительными: задержанным не позволили даже завершить формальности при выезде.

Администрация гостиницы осталась без оплаты — Звинчук так и не успел закрыть счёт на сумму около 1000 евро за проживание, пишет База. Более того, супругам не дали возможности собрать личные вещи, значительная часть багажа осталась брошенной прямо в гостиничном номере. Официальные причины задержания, а также дальнейшая судьба основателя популярного медиапроекта в настоящий момент выясняются.

По информации черногорских СМИ, Звинчука задержали утром 9 октября в городе Рисан. Вместе с ним под стражу, предположительно, взяли ещё несколько человек, в том числе Валерию Звинчук.

Как пишет местное издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах, операцию проводили полиция Черногории и Агентство национальной безопасности страны. Мероприятия связаны с расследованием предполагаемой деятельности информационной сети «Рыбарь», которую западные власти обвиняют в проведении операций иностранного влияния.