Фильм о визах обернулся слежкой: Стало известно, чем «Рыбарь» насторожил спецслужбы Черногории

За основателем Telegram-канала «Рыбарь» Михаилом Звинчуком и сопровождавшими его россиянами черногорские спецслужбы наблюдали несколько дней до задержания. Как сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на источники в силовых структурах, группа приехала в страну для съёмок документального фильма об изменении визовых правил в рамках сближения Черногории с Евросоюзом.

По сведениям журналистов, спецслужбы заранее получили информацию о предстоящем приезде россиян. После их прибытия сотрудники Агентства национальной безопасности Черногории (ANB) начали отслеживать деятельность группы.

Предполагаемой темой фильма должно было стать приведение визовой политики Черногории в соответствие с требованиями ЕС. Как утверждают источники Vijesti, местные спецслужбы опасались, что будущий материал представит евроинтеграцию как навязанный извне политический процесс, способный негативно повлиять на туризм, экономику и национальные интересы страны.

Именно с предполагаемым информационным влиянием черногорские СМИ связывают операцию полиции и ANB. При этом содержание ещё не опубликованного фильма и намерения его авторов независимо не подтверждены. Официальных доказательств того, что съёмки представляли угрозу безопасности государства, пока не представлено.

Ранее местные издания сообщили о задержании Звинчука, его супруги Валерии и ещё троих предполагаемых участников группы в городе Рисан на побережье Которского залива. По состоянию на момент появления сообщений информация о предъявлении кому-либо из них обвинений отсутствовала. Подробности операции ожидаются после официального заявления черногорской полиции.

На фоне произошедшего местные журналисты также напомнили об оценках американского Института изучения войны (ISW). В ноябре 2024 года организация сообщала, что Звинчук заявлял о международной сети более чем из 250 информационных каналов на 28 языках и планах открытия медиашкол в Сербии, Боснии и Герцеговине и Киргизии. Однако эти сведения сами по себе не свидетельствуют о противоправных действиях в Черногории.

Ранее Life.ru разбирался, как Черногория готовится изменить визовые правила для россиян в рамках сближения с Евросоюзом. Именно предстоящее изменение условий въезда, по данным местных СМИ, стало темой документального проекта, над которым работала группа Звинчука.