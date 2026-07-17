Виза в Черногорию для россиян в 2026 году: правила въезда

Обновлено 17 июля 2026 года. Материал будет дополняться после публикации официального решения властей Черногории.

Россиянам пока не нужна виза для туристической поездки в Черногорию продолжительностью до 30 дней. Это правило продолжает действовать и в июле 2026 года. Однако власти страны готовятся привести визовый режим в соответствие с требованиями Евросоюза, поэтому безвизовый въезд может быть отменён уже осенью.

В СМИ появилась возможная дата — 1 октября 2026 года. При этом официальное постановление, устанавливающее точную дату, условия выдачи виз и переходный период для туристов, пока не опубликовано. Поэтому утверждать, что визовый режим точно начнёт действовать с 1 октября, преждевременно.

Нужна ли россиянам виза в Черногорию сейчас

По состоянию на 17 июля 2026 года граждане России могут въезжать в Черногорию без визы и находиться в стране до 30 дней. Для пересечения границы потребуется действующий заграничный паспорт.

Безвизовый режим распространяется прежде всего на краткосрочные туристические и частные поездки. Он не даёт права официально работать в Черногории. Для трудоустройства, учёбы, длительного проживания или ведения бизнеса необходимо оформлять соответствующее разрешение или вид на жительство.

Главное о въезде в Черногорию

Правила на 17 июля 2026 года такие:

Нужна ли россиянам виза? Нет, для поездки до 30 дней

Сколько можно находиться без визы? Не более 30 дней

Возможная отмена безвиза? Осенью 2026 года. Обсуждаемая дата 1 октября 2026 года, официально пока не утверждена

Срок действия паспорта? Не менее трёх месяцев после окончания поездки

Регистрация по месту пребывания? Обязательна

Медицинская страховка? Для безвизового въезда официально не указана как обязательная, но крайне желательна

Работа без визы и разрешения? Запрещена

Главное о визах в Черногорию для россиян: действующие правила въезда и возможные изменения осенью 2026 года. Инфографика © Life.ru

Когда Черногория может ввести визы для россиян

Черногория является кандидатом на вступление в Европейский союз и постепенно приводит свою внешнюю и визовую политику в соответствие с правилами ЕС. Россия входит в число стран, гражданам которых для посещения государств Шенгенской зоны требуется виза.

В апреле 2026 года представитель правительства Черногории говорил, что согласование визовой политики для государств, которые пока пользуются безвизовым режимом, планируется завершить к сентябрю или октябрю.

16 июля несколько изданий со ссылкой на черногорские источники сообщили, что визы для граждан России и Белоруссии могут ввести с 1 октября 2026 года. Пока речь идёт о вероятном сроке, а не об окончательно утверждённом решении. На официальной странице Министерства иностранных дел Черногории по-прежнему указано, что россиянам разрешено находиться в стране без визы до 30 дней.

Таким образом, сейчас действуют два важных положения:

безвизовый въезд пока сохраняется;

туристам, планирующим поездку на октябрь 2026 года или позднее, нужно учитывать возможное изменение правил.

Сколько можно находиться в Черногории без визы

Россияне могут находиться в Черногории без визы не более 30 дней. В интернете по-прежнему встречается устаревшая информация о пребывании в течение 90 дней, однако официальный портал правительства Черногории указывает именно 30-дневный срок.

Некоторые путешественники выезжают из страны и затем пытаются въехать снова, чтобы начать новый период пребывания. Однако повторный въезд не является безусловным правом: окончательное решение каждый раз принимает пограничная служба. Частые пересечения границы также не заменяют вид на жительство и могут вызвать дополнительные вопросы.

Тем, кто собирается жить в Черногории постоянно или проводить там значительную часть года, безопаснее заранее изучить основания для получения ВНЖ, а не полагаться на регулярные выезды.

Какие документы нужны для поездки

Для краткосрочной безвизовой поездки россиянину прежде всего потребуется заграничный паспорт.

Документ должен:

быть выдан не более десяти лет назад;

оставаться действительным минимум три месяца после предполагаемой даты выезда из Черногории;

быть в хорошем состоянии и позволять идентифицировать владельца.

На границе также могут попросить подтвердить цель и условия поездки. Желательно иметь при себе:

бронь гостиницы, апартаментов или адрес принимающей стороны;

обратный билет либо подтверждение дальнейшего маршрута;

медицинскую страховку на весь период поездки;

подтверждение наличия денег на проживание;

документы на ребёнка, когда поездка совершается с несовершеннолетним.

Страховка для нынешнего безвизового въезда отдельно не названа официальными властями Черногории среди обязательных документов. Тем не менее ехать без неё рискованно: лечение иностранцев оплачивается самостоятельно, а медицинские расходы могут оказаться значительными.

Регистрация туристов в Черногории

После приезда иностранцу необходимо зарегистрироваться по месту пребывания.

Если турист живёт в гостинице, хостеле или официально сдаваемых апартаментах, регистрацию обычно выполняет администрация или хозяин жилья. Принимающая сторона должна передать сведения о госте в течение 12 часов.

Если путешественник остановился у друзей, родственников или в жилье, владелец которого не оформляет регистрацию самостоятельно, иностранцу нужно обратиться в местную туристическую организацию или полицию в течение 24 часов после прибытия.

При переезде в другой муниципалитет и проживании там более суток регистрацию потребуется оформить заново.

После регистрации туристу могут выдать подтверждение оплаты местного туристического сбора. Его лучше сохранить до конца поездки.

Что делать, если поездка запланирована на октябрь 2026 года

Туристам, которые собираются приехать в Черногорию после 30 сентября, пока не стоит отменять поездку, но необходимо предусмотреть возможное введение виз.

До появления официальных правил разумно:

покупать билеты и гостиницы с возможностью возврата;

не бронировать дорогое невозвратное жильё;

проверить срок действия загранпаспорта;

подготовить документы о доходах и деньгах на поездку;

следить за информацией правительства Черногории и посольства;

не платить посредникам, которые уже сейчас обещают оформить «новую черногорскую визу».

Если визовый режим действительно начнёт действовать с 1 октября, властям предстоит отдельно объяснить, смогут ли россияне, въехавшие до этой даты, оставаться до окончания разрешённых 30 дней. Пока официального ответа на этот вопрос нет.

Как россияне будут получать визу в Черногорию

Окончательный порядок оформления виз именно после отмены российского безвиза ещё не опубликован. Однако в Черногории уже действует краткосрочная виза категории C, предназначенная для туристических, частных и деловых поездок.

Такая виза позволяет находиться в стране до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Она может быть однократной, двукратной или многократной.

Обычно для оформления визы категории C требуются:

заполненное заявление;

заграничный паспорт;

фотография;

подтверждение цели поездки;

бронь жилья или приглашение;

билеты или описание маршрута;

подтверждение наличия денег;

медицинская страховка;

квитанция об оплате сбора.

Консульский сбор за черногорскую визу сейчас составляет €35. Однако после введения виз для российских туристов могут появиться дополнительный сервисный сбор визового центра, новые требования к записи и отдельный перечень документов.

В июле 2026 года визовые центры Черногории начали работать в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске и Воронеже. Сейчас они в том числе принимают заявления россиян, которым необходимо находиться в стране дольше одного месяца.

Можно ли въехать в Черногорию по шенгенской визе

По действующим правилам обладатели действующей многократной визы или вида на жительство стран Шенгенской зоны, США, Великобритании и Ирландии могут въезжать в Черногорию и находиться там до 30 дней. Срок пребывания при этом не может превышать срок действия самой визы или вида на жительство.

Черногория не входит в Шенгенскую зону. Поэтому дни, проведённые в стране, не должны засчитываться в разрешённые 90 дней пребывания в Шенгене.

После изменения визовой политики условия въезда по шенгенской визе также могут пересмотреть. Путешественникам следует проверять это правило непосредственно перед поездкой.

Нужна ли отдельная виза ребёнку

При действующем безвизовом режиме отдельная виза ребёнку не требуется. Для пересечения границы у него должен быть собственный действующий заграничный паспорт.

Если ребёнок путешествует без родителей или только с одним из законных представителей, необходимо заранее проверить требования к нотариальному согласию на выезд из России и въезд в страны маршрута. Особенно это важно при перелёте с пересадкой через государство Шенгенской зоны.

После введения визового режима каждому ребёнку, скорее всего, потребуется отдельное заявление на визу. Точные условия станут известны после публикации новых правил.

Как добраться до Черногории из России

Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией может зависеть от сезона и ограничений перевозчиков, поэтому большинство маршрутов строится с пересадкой.

При выборе билетов важно учитывать визовые правила транзитной страны. Наличие черногорской визы не позволит выйти из аэропорта или сменить терминал там, где россиянам требуется шенгенская либо национальная транзитная виза.

Перед покупкой единого или составного маршрута следует проверить:

нужно ли проходить паспортный контроль;

потребуется ли получать и заново сдавать багаж;

находятся ли рейсы в одном терминале;

разрешён ли безвизовый транзит гражданам России;

не предусматривает ли пересадка ночёвку за пределами транзитной зоны.

Частые вопросы

Нужна ли виза в Черногорию россиянам летом 2026 года?

Нет. По состоянию на 17 июля россияне могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней.

Правда ли, что визы введут с 1 октября?

Такая дата появилась в сообщениях СМИ, однако официального постановления пока нет. Правительство Черногории ранее подтверждало, что согласование визового режима планируется завершить к сентябрю или октябрю 2026 года.

Можно ли находиться в Черногории без визы 90 дней?

Нет. Для граждан России действующий безвизовый срок составляет до 30 дней. Информация о 90 днях без визы устарела или относится к гражданам других государств.

Нужна ли страховка?

При нынешнем безвизовом въезде страховка официально не названа обязательным документом, но оформить её настоятельно рекомендуется. Для получения краткосрочной визы медицинская страховка входит в стандартный перечень документов.

Подойдёт ли шенгенская виза?

Сейчас действующая шенгенская виза или вид на жительство позволяют въехать в Черногорию на срок до 30 дней. После реформы визового режима это правило следует проверить повторно.

Где проверять актуальные правила?

На официальном сайте правительства Черногории и на странице посольства Черногории в России. Консульский отдел посольства также принимает обращения по адресу russianfederation@mfa.gov.me.

Что важно запомнить

На 17 июля 2026 года россиянам по-прежнему не нужна виза для поездки в Черногорию продолжительностью до 30 дней. Возможная дата отмены безвиза — 1 октября, но окончательное решение и правила подачи заявлений ещё не опубликованы.

Тем, кто планирует поездку осенью или зимой, лучше выбирать возвратные билеты, не оплачивать услуги сомнительных посредников и ещё раз проверить требования непосредственно перед вылетом.