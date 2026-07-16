Черногория может ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября

Черногория может отказаться от безвизового режима с Россией и Белоруссией уже с 1 октября. Этот шаг рассматривается в рамках подготовки страны к вступлению в Европейский союз. Об этом сообщило издание Dan.

Причиной такого решения, по данным газеты, является курс Подгорицы на вступление в Европейский союз в 2028 году. Для присоединения к объединению стране необходимо синхронизировать свою визовую политику с требованиями ЕС. После введения виз для россиян и белорусов ограничения, как утверждает источник, могут распространить и на граждан Турции, Китая, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

Ранее в России начали работу восемь визовых центров Черногории. Пункты приёма документов открылись в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. В визовых центрах принимают документы на туристические, деловые, рабочие, студенческие визы, разрешения для воссоединения семьи и цифровых кочевников.