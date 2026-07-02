Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 22:15

Визовые центры Черногории заработали в Москве, Пскове и ещё шести городах РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trabantos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / trabantos

Восемь российских городов получили собственные визовые центры Черногории. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пункты приёма документов заработали в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

«Со 2 июня 2026 года VFS Global начал приём документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется», – уточнили в АТОР.

В центрах принимают заявки на все основные категории черногорских виз: туристические, деловые, рабочие, студенческие, для воссоединения семьи и даже для цифровых кочевников. Консульский сбор единый для всех категорий и составляет 35 евро.

Основной поток заявителей в новых центрах – граждане стран, которым виза требуется в обязательном порядке: Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Для россиян и белорусов виза понадобится только в том случае, если поездка продлится более 30 дней – тогда нужно оформлять многократную визу на срок до 90 суток.

Шенген — наш: эксперт назвал пять самых лояльных к россиянам стран Европы
Шенген — наш: эксперт назвал пять самых лояльных к россиянам стран Европы

Ранее Life.ru писал, что получение шенгенской визы для россиян становится всё более затратным. Некоторые соискатели платят до 150 тысяч рублей лишь за возможность подать заявление, поскольку свободные слоты в визовых центрах быстро исчезают из-за программ-ботов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • черногория
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar