Визовые центры Черногории заработали в Москве, Пскове и ещё шести городах РФ

Восемь российских городов получили собственные визовые центры Черногории. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пункты приёма документов заработали в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске.

«Со 2 июня 2026 года VFS Global начал приём документов на визу в Черногорию, однако российским туристам для коротких поездок до 30 дней виза по-прежнему не требуется», – уточнили в АТОР.

В центрах принимают заявки на все основные категории черногорских виз: туристические, деловые, рабочие, студенческие, для воссоединения семьи и даже для цифровых кочевников. Консульский сбор единый для всех категорий и составляет 35 евро.

Основной поток заявителей в новых центрах – граждане стран, которым виза требуется в обязательном порядке: Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Для россиян и белорусов виза понадобится только в том случае, если поездка продлится более 30 дней – тогда нужно оформлять многократную визу на срок до 90 суток.

Ранее Life.ru писал, что получение шенгенской визы для россиян становится всё более затратным. Некоторые соискатели платят до 150 тысяч рублей лишь за возможность подать заявление, поскольку свободные слоты в визовых центрах быстро исчезают из-за программ-ботов.