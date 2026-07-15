Россиянам усложнили подачу на визу Италии — старые отпечатки больше не прокатят

В 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявлений на краткосрочные шенгенские визы, из них свыше 620 тысяч были одобрены. Италия традиционно остаётся одним из главных направлений: годом ранее её дипмиссии в московском консульском округе выдали около 135,5 тысячи виз. Для поездки обычно оформляют шенгенскую визу категории C, которая позволяет находиться в зоне Шенгена не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Документы можно подавать не раньше чем за шесть месяцев до поездки; стандартный консульский сбор для россиян составляет 90 евро, для детей от шести до 12 лет — 45 евро. Обычно заявителю нужны загранпаспорт, анкета, фотография, страховка, подтверждение проживания, маршрута и финансовых средств, а обращаться следует в консульский округ по месту регистрации или фактического проживания.