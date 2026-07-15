Россиянам усложнили подачу на визу Италии — старые отпечатки больше не прокатят
Визовый центр Италии Almaviva ужесточит правила для россиян из регионов
ИИ-иллюстрация: создано с использованием ChatGPT (OpenAI)
Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную сдачу биометрии при каждом обращении заявителей из российских регионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на источники.
Новое требование затронет тех, кто самостоятельно записывается в визовый центр и лично подаёт документы. Даже при наличии ранее сданных отпечатков пальцев пройти процедуру придётся повторно.
Как пояснили источники АТОР, мера должна помешать заявителям обращаться за визой не по месту фактического проживания.
При этом на организованных туристов, документы которых оформляются через туроператоров, новый порядок не распространяется.
Похожие ограничения ранее появились в визовых центрах Испании и Греции. Подробные разъяснения о порядке прохождения процедуры Almaviva пока не приводила.
В 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявлений на краткосрочные шенгенские визы, из них свыше 620 тысяч были одобрены. Италия традиционно остаётся одним из главных направлений: годом ранее её дипмиссии в московском консульском округе выдали около 135,5 тысячи виз. Для поездки обычно оформляют шенгенскую визу категории C, которая позволяет находиться в зоне Шенгена не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Документы можно подавать не раньше чем за шесть месяцев до поездки; стандартный консульский сбор для россиян составляет 90 евро, для детей от шести до 12 лет — 45 евро. Обычно заявителю нужны загранпаспорт, анкета, фотография, страховка, подтверждение проживания, маршрута и финансовых средств, а обращаться следует в консульский округ по месту регистрации или фактического проживания.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.