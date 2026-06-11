Концепция РФ для Персидского залива дала первые отклики, заявил Лавров

Россия приступила к получению первых ответов от арабских государств Персидского залива на пересмотренную концепцию безопасности региона, Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что обновлённый документ, разосланный две недели назад, призван не разделять, а объединять арабов и иранцев посредством мер доверия и совместных инициатив, что, по мнению Москвы, приведёт к укреплению стабильности.

«Начинаем получать первую реакцию, надеемся, что такой подход, который не противопоставляет арабов иранцам, а наоборот, объединяет их через меры доверия, через совместные контакты, позволит установить стабильность в этом регионе», — сказал Лавров в начале встречи с главой МИД Бахрейна.

МИД России ранее заявлял, что актуализация концепции была вызвана кризисной ситуацией в регионе, спровоцированной «американо-израильской агрессией против Ирана».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает идея о передаче иранского обогащённого урана России или Китаю. Американский лидер подчеркнул, что не будет чувствовать себя спокойно при таком раскладе. Кроме того, глава Белого дома исключил любое смягчение санкционного режима против Тегерана в обмен на передачу высокообогащённого урана.