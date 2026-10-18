Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсации за ракетные удары
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Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) потребовали от Ирана полностью компенсировать ущерб, причинённый ракетными ударами и атаками беспилотников. Соответствующее заявление принято по итогам 168-го заседания Совета министров организации.
Главы внешнеполитических ведомств призвали Совет Безопасности ООН и международное сообщество принять меры, которые обяжут Тегеран возместить последствия обстрелов.
«Совет призывает Совет Безопасности ООН и международное сообщество <...> обязать Иран полностью возместить весь причинённый ущерб», — говорится в итоговом документе.
Участники встречи осудили ракетные удары и атаки беспилотников, ответственность за которые возлагают на Иран и связанные с ним силы. По утверждению министров, нападения затронули не только государства Персидского залива, но и Иорданию.
Ранее Life.ru рассказывал, что страны Персидского залива попросили Россию помочь в переговорах с Ираном. 18 октября глава МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни призвал Москву использовать свои связи с Тегераном для обеспечения соблюдения резолюций Совбеза ООН. Арабские государства также рассчитывают на участие в обсуждении иранской ядерной и ракетной программ.