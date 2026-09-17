«Движемся прямо к вратам ада»: Премьер Чехии предупредил о риске третьей мировой войны

Нынешний курс мировой политики ведёт не к безопасности, а к риску третьей мировой войны. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал на международной конференции IISS Prague Defence Summit в Праге.

«Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведёт к безопасности. Она ведёт прямо к вратам ада. Она ведёт нас к третьей мировой войне», — заявил он.

По словам чешского премьера, европейским странам необходимо уделять больше внимания мирным инициативам. Он отметил, что на международных конференциях по обороне почти не слышит разговоров о мире, тогда как основной акцент делается на военной силе.

Бабиш также связал отсутствие глобальной стабильности с экономическими проблемами Европы. По его оценке, высокие цены на энергию бьют по инфляции и конкурентоспособности промышленности, особенно в странах Центральной Европы, зависящих от импорта энергоресурсов. До этого он уже призывал ЕС добиваться снижения стоимости энергии для европейской промышленности.

Ранее Life.ru сообщал, что Бабиш выступил за переговоры по украинскому конфликту. По его словам, военного решения конфликта нет.