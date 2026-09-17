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Опубликовано 17 сентября, 13:35

«Движемся прямо к вратам ада»: Премьер Чехии предупредил о риске третьей мировой войны

Премьер-министр Чехии Бабиш: Мир движется к вратам ада и третьей мировой войне

Обложка © ТАСС / LUKAS KABON / ЕРА

Обложка © ТАСС / LUKAS KABON / ЕРА

Нынешний курс мировой политики ведёт не к безопасности, а к риску третьей мировой войны. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал на международной конференции IISS Prague Defence Summit в Праге.

«Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведёт к безопасности. Она ведёт прямо к вратам ада. Она ведёт нас к третьей мировой войне», — заявил он.

По словам чешского премьера, европейским странам необходимо уделять больше внимания мирным инициативам. Он отметил, что на международных конференциях по обороне почти не слышит разговоров о мире, тогда как основной акцент делается на военной силе.

Бабиш также связал отсутствие глобальной стабильности с экономическими проблемами Европы. По его оценке, высокие цены на энергию бьют по инфляции и конкурентоспособности промышленности, особенно в странах Центральной Европы, зависящих от импорта энергоресурсов. До этого он уже призывал ЕС добиваться снижения стоимости энергии для европейской промышленности.

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Ранее Life.ru сообщал, что Бабиш выступил за переговоры по украинскому конфликту. По его словам, военного решения конфликта нет.

Главные решения европейских властей, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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