Путин заявил, что народы России и Европы не хотят воевать друг с другом

Россия не хочет военного конфликта с ЕС, как и сами европейцы, по мнению президента РФ Владимира Путина, не заинтересованы в противостоянии с Москвой. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

«Если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим», — подчеркнул российский лидер.

По словам президента, об отношении европейцев к возможному вооружённому противостоянию можно судить по внутриполитическим процессам в странах Европы. Путин считает, что жители европейских государств не заинтересованы в прямом военном столкновении с Россией.

При этом Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на государства Европы. В сентябре президент подчёркивал, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами и не видит оснований для обострения отношений.