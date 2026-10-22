Путин заявил, что народы России и Европы не хотят воевать друг с другом
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия не хочет военного конфликта с ЕС, как и сами европейцы, по мнению президента РФ Владимира Путина, не заинтересованы в противостоянии с Москвой. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.
«Если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим», — подчеркнул российский лидер.
По словам президента, об отношении европейцев к возможному вооружённому противостоянию можно судить по внутриполитическим процессам в странах Европы. Путин считает, что жители европейских государств не заинтересованы в прямом военном столкновении с Россией.
При этом Москва неоднократно заявляла об отсутствии планов нападения на государства Европы. В сентябре президент подчёркивал, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами и не видит оснований для обострения отношений.
Ранее в интервью журналисту президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не ведёт подготовку к военному конфликту с европейскими странами. Кроме того, на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия не заинтересованы в войне на западном направлении, однако намерены поддерживать боеготовность совместной группировки войск.
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