Лукашенко заявил о подготовке России и Белоруссии к войне

Россия и Белоруссия не заинтересованы в войне на западном направлении, однако намерены поддерживать боеготовность совместной группировки войск. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Мы готовимся к войне, но пытаемся её всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, постоянная готовность к возможным угрозам необходима прежде всего для предотвращения вооружённого столкновения.

Лукашенко отметил, что сформированная Москвой и Минском группировка на западном направлении продолжит выполнять свои задачи. Он положительно оценил её нынешнее состояние и заверил, что белорусская армия в полном объёме исполняет обязательства перед российскими союзниками. Отдельно президент поблагодарил Россию за содействие в организации технического контроля границ Союзного государства. Речь идёт, в частности, о средствах наблюдения на рубежах с Украиной и западными соседями.