Лукашенко заявил о подготовке России и Белоруссии к войне
Лукашенко: России и Белоруссии не нужна война с Западом, но мы готовимся
Обложка © Life.ru
Россия и Белоруссия не заинтересованы в войне на западном направлении, однако намерены поддерживать боеготовность совместной группировки войск. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщает телеграм-канал «Пул первого».
«Мы готовимся к войне, но пытаемся её всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна», — подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, постоянная готовность к возможным угрозам необходима прежде всего для предотвращения вооружённого столкновения.
Лукашенко отметил, что сформированная Москвой и Минском группировка на западном направлении продолжит выполнять свои задачи. Он положительно оценил её нынешнее состояние и заверил, что белорусская армия в полном объёме исполняет обязательства перед российскими союзниками. Отдельно президент поблагодарил Россию за содействие в организации технического контроля границ Союзного государства. Речь идёт, в частности, о средствах наблюдения на рубежах с Украиной и западными соседями.
А Андрей Белоусов в свою очередь предупредил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России и Белоруссии. По словам министра обороны, к 2027 году блок намерен увеличить восемь многонациональных боевых групп на восточном фланге до уровня бригад. Он отметил, что Россия и Белоруссия приняли решения, направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства.
Больше новостей о российско-белорусских отношениях и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.