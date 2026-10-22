Белоусов сообщил о важных решениях России и Белоруссии по военной безопасности

Россия и Белоруссия приняли решения, направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов по итогам совместного заседания коллегий военных ведомств двух стран 22 октября.

«Совместная оперативная и боевая подготовка войск остается приоритетным направлением нашего взаимодействия. Продолжим активно внедрять в учебный процесс опыт, полученный в ходе спецоперации, отрабатывать новые способы и тактические приёмы ведения боевых действий», — отметил министр.

На заседании в Минске также рассматривались вопросы развития совместной группировки войск, совершенствования военной инфраструктуры и единой системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин выразил уверенность, что достигнутые договорённости помогут укрепить безопасность Союзного государства. По его оценке, они также позволят развивать возможности двух стран по реагированию на возникающие вызовы и угрозы. По завершении заседания руководители делегаций подписали итоговые документы.

В ходе заседания Андрей Белоусов предупредил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России и Белоруссии. По словам министра обороны, к 2027 году альянс намерен увеличить восемь многонациональных боевых групп на восточном фланге до уровня бригад. Кроме того, на учениях НАТО отрабатываются наступательные действия против двух стран.