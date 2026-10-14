Белоусов обсудил сотрудничество с главами Минобороны Казахстана и Узбекистана

Министр обороны России Андрей Белоусов провёл переговоры с недавно назначенными руководителями военных ведомств Казахстана и Узбекистана. Встречи состоялись 14 октября в киргизском городе Чолпон-Ата, где проходит подготовка к заседанию Совета министров обороны СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Во время беседы с узбекским коллегой Ботиром Кудратходжаевым глава российского ведомства поздравил его со вступлением в должность. Белоусов выразил уверенность, что кадровые изменения придадут дополнительный импульс развитию двустороннего военного сотрудничества.

Представители Москвы и Ташкента также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Конкретные темы переговоров российское министерство не раскрыло.

Отдельная встреча состоялась с министром обороны Казахстана генерал-майором Айдосом Мырзахметовым. Стороны рассмотрели текущее состояние взаимодействия двух стран в оборонной сфере и перспективы его дальнейшего укрепления.

Белоусов с коллегами из Узбекистана и Казахстана. Видео © Telegram / Минобороны России

Белоусов поздравил казахстанского коллегу с назначением и выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы между военными ведомствами. Другие подробности достигнутых договорённостей не приводятся.

Переговоры прошли накануне заседания Совета министров обороны государств — участников СНГ, назначенного на 15 октября. На встрече планируется рассмотреть вопросы военного сотрудничества и согласовать совместные мероприятия вооружённых сил стран Содружества на 2027 год.

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