Более 1500 военнослужащих примут участие в учениях ОДКБ в Белоруссии

Более 1500 военнослужащих примут участие в двух учениях ОДКБ, которые пройдут в Белоруссии. К манёврам также привлекут свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщили в Минобороны республики.

Речь идёт о командно-штабном учении Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специальном учении «Барьер — 2026». В общей сложности в них задействуют около 80 беспилотников разных типов.

Открытие «Нерушимого братства — 2026» состоялось в Витебске, а «Барьера — 2026» — в Старых Дорогах. Основные мероприятия запланированы на период с 12 по 16 октября.

Во время первого учения военнослужащие отработают подготовку и проведение миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. «Барьер — 2026» будет посвящён действиям подразделений радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, в том числе ликвидации источников биологических угроз.

В манёврах участвуют подразделения Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо военных, к мероприятиям привлечены представители органов внутренних дел, национальной гвардии, Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ.

Российские военнослужащие Центрального военного округа прибыли в Белоруссию 9 октября. В Объединённом штабе ОДКБ подчёркивали, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих государств.

Ранее Life.ru сообщал, что в России завершилась активная фаза сразу трёх учений ОДКБ — «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». На полигоне Чебаркульский российские и союзные подразделения отработали совместную операцию по локализации приграничного вооружённого конфликта. В манёврах участвовали военные России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.