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Опубликовано 3 октября, 02:23

В России завершилась активная фаза трёх учений ОДКБ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

На полигоне Чебаркульский российские и союзные подразделения завершили отработку совместной операции по локализации приграничного вооружённого конфликта. Эпизод стал частью активной фазы сразу трёх учений ОДКБ — «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Военнослужащие Коллективных сил оперативного реагирования действовали в составе единой группировки. В ходе манёвров командиры и штабы отрабатывали управление подразделениями, в том числе во взаимодействии с формированиями сил специального назначения.

По словам генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, все запланированные учебно-боевые задачи выполнены. Он также отметил подготовку командного состава и военнослужащих национальных контингентов, участвовавших в учениях. Активная фаза манёвров на территории России завершена.

Основной этап учений «Центр-2026» собрал на полигоне Чебаркульский 41 страну
Основной этап учений «Центр-2026» собрал на полигоне Чебаркульский 41 страну

Ранее на стратегических учениях «Центр-2026» задействовали лазерный комплекс «Заря» для уничтожения беспилотников. Для отражения воздушных целей использовались сразу несколько зенитно-артиллерийских и пулемётных систем. Средние и тяжёлые БПЛА, по данным ведомства, поражались «Зарёй» на расстоянии до шести километров. На меньших дистанциях работали комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М». Кроме них, расчёты применили зенитно-пулемётные установки «Анклав».

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Тимур Хингеев
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