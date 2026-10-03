В России завершилась активная фаза трёх учений ОДКБ

На полигоне Чебаркульский российские и союзные подразделения завершили отработку совместной операции по локализации приграничного вооружённого конфликта. Эпизод стал частью активной фазы сразу трёх учений ОДКБ — «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Военнослужащие Коллективных сил оперативного реагирования действовали в составе единой группировки. В ходе манёвров командиры и штабы отрабатывали управление подразделениями, в том числе во взаимодействии с формированиями сил специального назначения.

По словам генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова, все запланированные учебно-боевые задачи выполнены. Он также отметил подготовку командного состава и военнослужащих национальных контингентов, участвовавших в учениях. Активная фаза манёвров на территории России завершена.

Ранее на стратегических учениях «Центр-2026» задействовали лазерный комплекс «Заря» для уничтожения беспилотников. Для отражения воздушных целей использовались сразу несколько зенитно-артиллерийских и пулемётных систем. Средние и тяжёлые БПЛА, по данным ведомства, поражались «Зарёй» на расстоянии до шести километров. На меньших дистанциях работали комплексы «Цитадель», «ЗАК-57-МСК» и «С-60М». Кроме них, расчёты применили зенитно-пулемётные установки «Анклав».