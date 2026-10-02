Основной этап учений «Центр-2026» собрал на полигоне Чебаркульский 41 страну

Основной этап стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые собрал в Челябинской области представителей 41 государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ключевые действия развернулись 2 октября на 255-м межвидовом полигоне Центрального военного округа «Чебаркульский». Этими манёврами Вооружённые силы России завершили цикл подготовки в 2026 году.

Свои воинские контингенты на Урал направили шесть стран: Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан. Казахстан и Конго участвовали на уровне оперативных групп, ещё 33 государства прислали наблюдателей.

Параллельно белорусские, казахстанские, киргизские и таджикистанские подразделения подключились к совместному командно-штабному учению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026».

Ещё на этапе подготовки организаторы связали российские учения с тремя манёврами ОДКБ. Life.ru рассказывал, что их сценарии разделили между действиями при приграничном конфликте, разведкой и материально-техническим обеспечением. В Объединённом штабе организации подчёркивали, что тренировки носят плановый характер и не направлены против третьих государств.