Появилось видео с учений ОДКБ в Челябинской области, которые посетил Путин
Обложка © Telegram/Юнашев LIVE
Президент России Владимир Путин посетил учения ОДКБ в Челябинской области и пообщался с военными атташе нескольких государств. Кадры опубликовал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
Беседа прошла прямо на площадке манёвров — без отдельной протокольной встречи. Глава государства остановился рядом с иностранными офицерами и перекинулся с ними несколькими фразами. Российский лидер обратил внимание на пользу прямого профессионального диалога между представителями армий разных стран.
«Когда военные общаются между собой — это укрепляет доверие», — подчеркнул Путин.
Видео © Telegram/Юнашев LIVE
Учения на полигоне «Чебаркульский» стартовали 27 сентября. В них участвуют военнослужащие России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. На «Взаимодействии-2026» силы ОДКБ отрабатывают локализацию приграничного вооружённого конфликта, тогда как «Поиск-2026» посвящён разведке, а «Эшелон-2026» — материально-техническому обеспечению. В Объединённом штабе подчёркивали, что манёвры носят плановый характер и не направлены против третьих государств.
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