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Опубликовано 14 октября, 16:21

Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны СНГ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату в Киргизской Республике. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату в Киргизской Республике. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в киргизский город Чолпон-Ата, где состоится заседание Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Участники встречи обсудят дальнейшее развитие сотрудничества в оборонной сфере. Также им предстоит согласовать совместные мероприятия вооружённых сил государств Содружества на 2027 год. Заседание организовано в развитие договорённостей, достигнутых на саммите СНГ с участием президента России Владимира Путина.

«В мероприятии предусматривается участие делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представителей Секретариата СМО СНГ», — говорится в сообщении.

На полях мероприятия Белоусов проведёт двусторонние переговоры с руководителями военных ведомств стран-участниц. Кроме того, в программу его визита включено посещение российских военных объектов, расположенных на территории республики.

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Ранее Андрей Белоусов сообщил, что около шести тысяч военнослужащих приняли участие в основном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. К манёврам привлекли подразделения Центрального военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.

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Юлия Сафиулина
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