Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны СНГ

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в киргизский город Чолпон-Ата, где состоится заседание Совета министров обороны стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Участники встречи обсудят дальнейшее развитие сотрудничества в оборонной сфере. Также им предстоит согласовать совместные мероприятия вооружённых сил государств Содружества на 2027 год. Заседание организовано в развитие договорённостей, достигнутых на саммите СНГ с участием президента России Владимира Путина.

«В мероприятии предусматривается участие делегаций Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представителей Секретариата СМО СНГ», — говорится в сообщении.

На полях мероприятия Белоусов проведёт двусторонние переговоры с руководителями военных ведомств стран-участниц. Кроме того, в программу его визита включено посещение российских военных объектов, расположенных на территории республики.

Ранее Андрей Белоусов сообщил, что около шести тысяч военнослужащих приняли участие в основном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. К манёврам привлекли подразделения Центрального военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.