Белоусов раскрыл масштаб учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский

Около шести тысяч военнослужащих участвуют в основном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области. Масштаб манёвров раскрыл министр обороны России Андрей Белоусов во время доклада президенту Владимиру Путину.

По словам главы Минобороны, к учениям привлекли подразделения Центрального военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.

Всего на Чебаркульском полигоне задействовано около 700 единиц техники, более 600 беспилотников различных типов и свыше 60 роботизированных систем, сообщил Белоусов.

Международная составляющая учений тоже оказалась заметной. По данным министра, участие в «Центре-2026» в разных форматах принимают представители почти 60 государств. Семь стран направили на манёвры собственные воинские контингенты, Конго представлено оперативной группой, ещё 51 государство — наблюдателями.

Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил России. Чебаркульский полигон стал одной из ключевых площадок практического этапа.

В эти дни там уже отработали применение нескольких видов вооружения. Расчёты «Искандер-М» и «Торнадо-С» наносили групповой удар по целям условного противника, а новый наземный комплекс «Изделие 347» с доработанной ракетой ЛМУР использовали для поражения учебных артиллерийских позиций.

С «Центром-2026» также связаны проходящие на полигоне манёвры ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». В них участвуют подразделения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Life.ru ранее сообщал, что эти учения стартовали 27 сентября и включают отработку совместных действий, разведки и материально-технического обеспечения.