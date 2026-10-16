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Опубликовано 16 октября, 21:27

Вы имеете дело с самбистом: Лукашенко показал военным приёмчик

Лукашенко показал военным приём рукопашного боя

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал приём рукопашного боя во время занятий одного из отрядов народного ополчения в Витебской области. Кадры с демонстрацией приёма опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко показал военным приём рукопашного боя. Видео © Telegram/Пул Первого

«Это первый приём, который мне показал в детстве в деревне один самбист», — пояснил белорусский лидер.

«Этого мало»: Лукашенко приехал к народным ополченцам и отдал важный приказ
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Ранее Александр Лукашенко во время визита протестировал личное оружие бойца народного ополчения и рассказал военнослужащим о напряжённой обстановке. Взяв автомат из рук солдата, президент сказал: «Президенту личное оружие можно отдавать».

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Анастасия Никонорова
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