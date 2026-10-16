Вы имеете дело с самбистом: Лукашенко показал военным приёмчик

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продемонстрировал приём рукопашного боя во время занятий одного из отрядов народного ополчения в Витебской области. Кадры с демонстрацией приёма опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко показал военным приём рукопашного боя. Видео © Telegram/Пул Первого

«Это первый приём, который мне показал в детстве в деревне один самбист», — пояснил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко во время визита протестировал личное оружие бойца народного ополчения и рассказал военнослужащим о напряжённой обстановке. Взяв автомат из рук солдата, президент сказал: «Президенту личное оружие можно отдавать».