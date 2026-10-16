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Опубликовано 16 октября, 11:41

«Этого мало»: Лукашенко приехал к народным ополченцам и отдал важный приказ

Лукашенко поручил расширить народное ополчение в Белоруссии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил расширить народное ополчение, чтобы в случае военного времени жители могли защищать себя, свои семьи и населённые пункты. По словам белорусского лидера, существующих подразделений недостаточно, поэтому необходимо создавать дополнительные отряды и обеспечивать взаимодействие между ними.

«У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то ещё создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», — заявил Лукашенко в Верхнедвинском районе во время посещения учебно-тренировочных занятий одного из таких отрядов.

Президент пояснил, что народное ополчение должно стать нижним уровнем системы обороны страны. Следующей ступенью будет территориальная оборона, а над ней — армия. Белорусские власти уже объявляли о планах создать отряды народного ополчения при сельсоветах. В 2023 году Лукашенко говорил, что такие группы могут насчитывать около 50 человек и должны быть готовы при необходимости защищать свои дома и населённые пункты.

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Татьяна Миссуми
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