«Пусть отгораживаются»: Лукашенко поблагодарил Запад за забор на границе с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил западные страны за строительство заборов на границе с республикой. По его словам, в случае возможной агрессии эти сооружения придётся преодолевать самой атакующей стороне.

«Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны, а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, им придётся этот забор преодолевать», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Минск будет только благодарен, если на западной границе появятся ещё две линии подобных ограждений.

При этом саму идею возведения заборов Лукашенко назвал «несусветной глупостью». По его мнению, такое решение продвигают не столько военные, сколько гражданские «стратеги».

«Это их тактика — отгородиться забором. Господь с ними, пусть отгораживаются», — добавил президент Белоруссии.

Заявление прозвучало во время совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД Белоруссии.

Заборы на границе с Белоруссией Польша, Литва и Латвия начали активно возводить после миграционного кризиса 2021 года. Польша построила около 190 км физического заграждения высотой 5,5 метра и дополнила его системой камер и датчиков; в 2026 году Варшава продолжила укреплять рубеж, создавая вторую линию заграждений и систему обнаружения беспилотников. Литва завершила около 550 км четырёхметрового барьера на белорусской границе, а Латвия — около 145 км ограждения. Власти этих стран объясняли строительство необходимостью противодействовать нелегальной миграции и усилить охрану внешней границы ЕС.