Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:02

Тайный ход в 10 метрах от забора: На латвийско-белорусской границе обнаружили первый туннель мигрантов

На границе Латвии и Белоруссии нашли подземный туннель, вырытый мигрантами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

На границе Латвии и Белоруссии впервые нашли подземный туннель, который вырыли мигранты. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на министра внутренних дел прибалтийской республики Яниса Домбраву.

Туннель обнаружили в ночь на вторник после того, как на латвийской территории заметили группу из 15 мигрантов. При проверке, как они попали в страну, пограничники нашли скрытый ход в 10 метрах от забора. Министр уже поручил проверить землю вдоль границы, чтобы понять, есть ли другие подобные туннели.

«При попытке точнее отследить, как они попали в страну, был найден тайный туннель», — рассказал министр.

Мигранты в Сеуте всё чаще выбирают канализацию вместо депортации
Мигранты в Сеуте всё чаще выбирают канализацию вместо депортации

Ранее сообщалось, что рекордное число мигрантов — 230 человек — добрались до Великобритании на одной лодке через Ла-Манш. Это новый максимум для подобных переправ. Надувная «мегалодка» вышла из Франции и прибыла в Дувр рано утром 10 августа. Предыдущий рекорд был установлен всего месяц назад — тогда на одной лодке переправились 165 человек.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Белоруссия
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar