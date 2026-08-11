Тайный ход в 10 метрах от забора: На латвийско-белорусской границе обнаружили первый туннель мигрантов

На границе Латвии и Белоруссии впервые нашли подземный туннель, который вырыли мигранты. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на министра внутренних дел прибалтийской республики Яниса Домбраву.

Туннель обнаружили в ночь на вторник после того, как на латвийской территории заметили группу из 15 мигрантов. При проверке, как они попали в страну, пограничники нашли скрытый ход в 10 метрах от забора. Министр уже поручил проверить землю вдоль границы, чтобы понять, есть ли другие подобные туннели.

«При попытке точнее отследить, как они попали в страну, был найден тайный туннель», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что рекордное число мигрантов — 230 человек — добрались до Великобритании на одной лодке через Ла-Манш. Это новый максимум для подобных переправ. Надувная «мегалодка» вышла из Франции и прибыла в Дувр рано утром 10 августа. Предыдущий рекорд был установлен всего месяц назад — тогда на одной лодке переправились 165 человек.