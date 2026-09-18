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Опубликовано 18 сентября, 10:06

Финского забора за €356 млн хватило только на 15% границы с Россией

Хаккарайнен: Финляндия закрыла забором около 15% границы с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финляндия установила заграждения примерно на 15% сухопутной границы с Россией. Об этом рассказал политический директор финского МИД Петри Хаккарайнен.

«Хочу подчеркнуть, что мы не строим забор на протяжении всей границы. По сути, после того как работы завершились, он охватывает около 15% сухопутной границы, в основном вокруг районов, прилегающих к пограничным переходам», — заявил чиновник в интервью Fox News.

По словам Хаккарайнена, ограждение должно помочь пограничникам контролировать ситуацию в районах пунктов пропуска и реагировать на возможные непредвиденные события после их открытия.

В сентябре Финляндия завершила строительство примерно 200 километров заграждений на границе с Россией. Высота отдельных участков достигает 4,5 метра, а стоимость проекта составила около 356 млн евро. Автомобильные пункты пропуска на российско-финляндской границе были закрыты в ноябре 2023 года. Власти Финляндии объясняли это ростом числа прибывавших через Россию мигрантов из третьих стран.

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Ранее Life.ru сообщал о завершении строительства 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией. Ограждения появились только на отдельных участках общей границы, протяжённость которой превышает 1,3 тысячи километров. Финские власти также допускали, что в будущем систему заграждений могут дополнительно расширить.

Главные решения зарубежных властей, международные отношения и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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