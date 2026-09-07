4,5 метра высотой и 200 км длиной: Финляндия достроила забор на границе с Россией

Финляндия завершила строительство заграждения на отдельных участках границы с Россией. Общая протяжённость забора составляет около 200 километров, сообщила финская пограничная служба. Высота конструкции достигает 4,5 метра. Стоимость проекта составила 356 млн евро.

Заграждение не протянулось вдоль всей российско-финляндской границы, общая длина которой превышает 1300 километров. Финские власти решили оборудовать отдельные участки, прежде всего в районах наиболее загруженных пунктов пропуска.

Строительство началось в 2023 году. Финская сторона объясняла необходимость создания барьера стремлением предотвратить нелегальное пересечение границы и усилить контроль за приграничной территорией.

Граница между Финляндией и Россией остаётся закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Заграждение стало частью комплекса мер по усилению безопасности на восточном направлении. При этом в Финляндии уже обсуждают возможность строительства дополнительных участков ограждения.

В конце августа Life.ru писал, что основные работы по созданию 200-километрового заграждения уже завершились, а передать объект заказчику планировали в сентябре. Самый протяжённый участок — около 140 километров — проходит на юго-востоке Финляндии.