Архив Финляндии закрыл российские документы на восемь тысяч лет: откуда такой срок

Национальный архив Финляндии ввёл ограничения на доступ к поступившим из России историческим документам до 9999 года — рисунки начала XX века с изображением крепости Свеаборг теперь доступны только в «контролируемых условиях». Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с «Ридусом» назвала это бюрократической формальностью.

«Фигурирующий 9999 год как предельный срок действия решения возник из-за бюрократической формальности. Такой подход отменяет необходимость постоянно продлевать решение. Данный год отражает максимально большое число, которое можно внести в систему», — пояснила она.

Эксперт добавила, что в действительности вряд ли такой запрет будет действовать столько времени. Её неизвестно, какие государства будут существовать в тот период.

Профессор добавила, что изначальное соглашение между Россией и Финляндией предполагало личный доступ к архивам в закрытых помещениях. Финская сторона некоторое время использовала безопасный онлайн-доступ, но из-за современных киберугроз вернулась к прописанному в соглашении формату.

Романова пояснила, что новые условия объективно усложнят исследовательскую работу историков и других учёных, так как доступ к архивам в очном формате станет менее удобным. При этом она подчеркнула, что подобная практика работы является традиционной для специалистов, а возникшие неудобства обусловлены лишь тем, что за последнее время многие попросту отвыкли от офлайн-формата и привыкли к удалённому доступу.

Напомним, национальный архив Финляндии ограничил доступ к миллиону страниц исторических документов из российских архивов, установив срок ограничения до конца 9999 года. Причиной стали прежние соглашения с Россией и отсутствие защищённой системы удалённого доступа, а контактов с российской стороной после февраля 2022 года не было. Копии документов привозили в Финляндию с 2005 года, потратив на это более €1 млн.