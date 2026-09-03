Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года

Финские власти продлили ещё на два года действие закона, который позволяет ограничивать въезд через восточную границу страны. Таким образом, закрытие погранпереходов с Россией сохранится до конца 2028 года. Об этом сообщили в полиции страны.

Первоначально документ должен был прекратить действовать 31 декабря 2026 года. Теперь его срок продлён до конца 2028-го.

«Угроза несанкционированного въезда на восточной границе Финляндии остается высокой. По информации и оценке Пограничной службы, ситуация существенно не изменилась с 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после закрытия границы с Россией Финляндия ежегодно теряет почти €1 млрд доходов от российских туристов. Значительная часть этих средств раньше оставалась в восточных и юго-восточных регионах страны. Особенно заметно последствия сокращения турпотока отразились на приграничных Лаппеенранте и Иматре, чья инфраструктура была рассчитана примерно на 1,5 млн гостей из России в год.