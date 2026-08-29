Приграничным регионам Финляндии предрекли отток жителей без россиян и работы

Закрытие границы с Россией и исчезновение потока российских туристов может ускорить отток населения из восточных регионов Финляндии. Особенно сильно ситуация бьёт по занятым в туризме и торговле, заявил РИА «Новости» председатель общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

«Сокращение рабочих мест в сфере туризма и торговли угрожает ускорить отток населения из регионов и повысить уровень безработицы», — рассказал он.

По словам Варвикко, во многих приграничных районах показатель безработицы приближается к 20%. Это примерно вдвое выше, чем на западном побережье страны.

Экономические сложности на востоке Финляндии усилились после прекращения туристического потока из России. Города, которые прежде во многом зависели от приезжих, столкнулись с сокращением торговли и закрытием бизнеса.

Российско-финская граница остаётся закрытой по решению Хельсинки с ноября 2023 года. Сроки снятия ограничений финские власти пока не называли. Ранее Life.ru писал, что Финляндия практически завершила строительство 200-километрового забора вдоль границы с Россией. Самый длинный участок — около 140 километров — проходит по юго-востоку страны, в том числе через Южную Карелию, которая особенно зависела от прежнего приграничного движения.