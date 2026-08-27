Финляндия почти достроила 200-километровый забор на границе с Россией

Финляндия завершает строительство заграждения протяжённостью 200 километров вдоль границы с Россией. Основные работы уже выполнены, а передать готовый объект заказчику планируют в сентябре, сообщает Yle.

Сейчас специалисты занимаются последними отделочными работами. Самый протяжённый участок ограждения — около 140 километров — расположен на юго-востоке страны, включая Кюменлааксо и Южную Карелию.

Оставшиеся 60 километров распределены между другими приграничными территориями. При этом закрывать забором всю российско-финляндскую границу длиной около 1,3 тысячи километров власти страны не стали из-за высокой стоимости такого проекта.

Работы начались в 2023 году. В первую очередь ограждения строили на участках, которые финская сторона считала наиболее важными для усиления пограничного контроля.

Основной задачей комплекса власти Финляндии называют предотвращение незаконного пересечения границы. После завершения последних работ объект рассчитывают полностью ввести в эксплуатацию в сентябре.

Планы Финляндии по укреплению границы постепенно расширялись. В мае 2025 года Life.ru писал, что Хельсинки решил увеличить высоту пограничного забора до 4,5 метра, а сам комплекс предполагалось оснастить камерами наблюдения. В феврале 2026-го финская погранслужба начала выплачивать компенсации владельцам земель, через которые проходит ограждение: к тому моменту было построено около 160 из запланированных 200 километров. Теперь основные строительные работы практически завершены.