Финский военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что закрытие границы с Российской Федерацией является частью подготовки Хельсинки к возможному военному противостоянию. По его мнению, тема так называемой гибридной войны с участием мигрантов — это искусственно раскрученная выдумка, исходящая от западных кураторов местных средств массовой информации.

В беседе с ТАСС журналист подчеркнул, что ни один компетентный специалист не может подтвердить факт гибридной агрессии с использованием мигрантов. Он назвал это ложью, придуманной западными кураторами, и отметил, что финские медиа находятся под сильным влиянием глобалистских кругов.

«Финляндия состоит в европейском сообществе, а ЕС выступает за оказание гуманитарной помощи этим мигрантам, пересекающим границу. Я считаю, границу закрыли, чтобы строить бункеры, военные укрепления и готовиться к потенциальному военному конфликту», — сказал Хейсканен. Таким образом, по его убеждению, реальной причиной блокировки границы является не борьба с нелегальной миграцией, а подготовка к вооружённому столкновению.

Ранее доктор исторических наук, декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова заявила, что отказ Финляндии от нейтралитета был не резким поворотом после 2022 года, а процессом, который начался ещё в начале 1990-х. По её словам, задолго до вступления в НАТО Хельсинки постепенно меняли внешнеполитический курс и сближались с альянсом.