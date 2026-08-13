Финляндия отказалась от нейтралитета ради НАТО в 1990-е годы, заявила историк

Отказ Финляндии от нейтралитета был не резким поворотом после 2022 года, а процессом, который начался ещё в начале 1990-х, считает доктор исторических наук, декан факультета международных отношений СПбГУ Ирина Новикова. По её словам, задолго до вступления в НАТО Хельсинки постепенно меняли внешнеполитический курс и сближались с альянсом.

Уже в 1992 году в финских правительственных документах вместо нейтралитета появились формулировки о «военном неприсоединении» и «самостоятельной обороне». Спустя три года прежний термин окончательно исчез из докладов по оборонной политике, рассказала специалист в интервью «Ленте.ру».

Следующим этапом стало сотрудничество с НАТО по программе «Партнёрство ради мира», к которой страна присоединилась в 1994 году. После расширения альянса в 2004-м разговоры о полноценном членстве стали регулярными, а к 2010-м военная и организационная интеграция зашла настолько далеко, что технически Финляндия уже была готова вступить в блок.

Долгое время этому мешало общественное мнение: значительная часть финнов опасалась участия в зарубежных военных операциях и выступала против членства в НАТО. Однако, по оценке эксперта, постепенно в стране укреплялся образ России как основной угрозы, а после 2022 года прежнее сопротивление вступлению в альянс практически исчезло.

Тем временем Москва предупреждает о последствиях дальнейшего военного сближения Хельсинки с НАТО. 11 августа российское посольство заявило, что Россия ответит на рост присутствия альянса в Финляндии. В дипмиссии подчеркнули, что дальнейшее наращивание военной инфраструктуры у наших границ потребует мер для обеспечения безопасности страны.