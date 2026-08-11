Посольство России: Москва ответит на рост присутствия НАТО в Финляндии

Российская сторона подтвердила, что будет вынуждена принять ответные шаги в связи с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в Финляндии. Об этом передаёт газета «Известия», ссылаясь на заявление российского посольства в стране.

«Российская сторона неоднократно обращала внимание на пагубные последствия такой политики (наращивания присутствия НАТО в стране. — Прим. Life.ru) и предупреждала, что будет вынуждена принимать необходимые ответные меры для обеспечения собственной безопасности», — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что сигналы российской стороны были услышаны в Хельсинки, однако готовности к предметному диалогу пока не наблюдается. В то же время дипломаты отметили, что после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу многие решения принимаются не только в Хельсинки.

Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что не считает реальным сценарий нападения России на страны НАТО. Финский политик также высказался о том, как в западных странах воспринимают возможную российскую угрозу. По его мнению, западные политики регулярно используют подобные предупреждения для того, чтобы запугивать население и переключать внимание общества с внутренних проблем.