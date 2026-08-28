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28 августа, 14:36

Швеция направит истребители Gripen и корабли к границе Финляндии с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Швеция направит в Финляндию истребители Gripen и военные корабли для патрулирования районов у границы с Россией. Решение принято после соответствующего запроса Хельсинки, сообщает SVT.

В Минобороны Финляндии заявили, что совместная операция усилит наблюдение за воздушным пространством и позволит освободить собственные силы для реагирования на возможные нарушения.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что сотрудничество двух стран также повысит возможности по обнаружению и противодействию беспилотникам. По его словам, оно укрепит оборону и сдерживание НАТО.

Помимо истребителей и кораблей, Швеция может дополнительно предоставить наземные средства борьбы с беспилотниками. Ожидается, что сотрудничество будет продолжаться как минимум до конца 2026 года.

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Ранее стало известно, что Финляндия завершает строительство 200-километрового заграждения на границе с Россией. Основные работы уже закончены, а полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в сентябре.

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Дарья Денисова
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