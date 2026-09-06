В Финляндии ограничили доступ к российским архивам до конца 9999 года

Национальный архив Финляндии резко ограничил доступ к историческим материалам, полученным из российских архивов. В электронной системе учреждения срок ограничения указан с осени 2022 года до конца 9999-го, сообщает Yle.

Речь идёт примерно о миллионе страниц документов, охватывающих период с 1500 по 1990 год. Среди них находятся, например, около десяти тысяч страниц материалов о крепости Свеаборг, включая рисунки начала XX века.

Копии российских архивов начали систематически привозить в Финляндию в 2005 году. За 15 лет на поиск и копирование документов из бюджета страны потратили более €1 млн. Проект создавался именно для расширения доступа финских историков к материалам о прошлом страны.

Теперь работать с частью документов можно только в «контролируемых условиях», фактически — в читальных залах Национального архива. Гендиректор учреждения Пяйви Хаппонен объяснила это прежними соглашениями с российской стороной и отсутствием пока защищённой системы удалённого доступа. По её словам, после февраля 2022 года архив с Россией не контактировал.

Профессор Дмитрий Фролов, ранее отвечавший в Национальном архиве за сотрудничество с Россией, считает нынешние ограничения самоцензурой. Нуортева, в свою очередь, поставил под сомнение их правовые основания, отметив, что архив не может самостоятельно принимать решения, ограничивающие свободу научных исследований. Хаппонен признала, что принцип предосторожности в отдельных случаях мог применяться слишком широко.

Ранее Life.ru рассказывал, что Финляндия продлила действие механизма, позволяющего держать закрытой границу с Россией, до конца 2028 года. Финские власти объяснили решение сохранением рисков на восточной границе. Ранее ограничения должны были действовать до конца 2026 года.