Финляндия заявила о российском происхождении найденного картографического БПЛА

Финляндия получила уведомление от российской службы управления воздушным движением о картографическом беспилотнике за несколько дней до его обнаружения у побережья Порвоо. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, пишет издание Yle.

По его словам, сведения передали в соответствии с процедурами обеспечения безопасности воздушного движения. Беспилотник обнаружил местный житель на одном из островов архипелага Пеллинг. Пограничная служба Финляндии предварительно установила, что это аппарат российского производства Geoscan 701.

Дрон размером несколько метров предназначен для топографической съёмки и картографирования. Взрывчатых веществ на его борту не нашли. Несмотря на полученное заранее уведомление, финские власти расследуют произошедшее как возможное нарушение территориальной целостности страны.

Министр образования Финляндии Андерс Адлеркрёйц назвал инцидент серьёзным и заверил, что обстоятельства появления беспилотника тщательно изучат.

Ранее сообщалось, что финские власти продлили ещё на два года действие закона, который позволяет ограничивать въезд через восточную границу страны. Таким образом, закрытие погранпереходов с Россией сохранится до конца 2028 года.