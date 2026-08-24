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Регион
24 августа, 07:52

«Кровавая бездна»: Захарова оценила планы Финляндии выпускать дроны для Украины

Захарова назвала Финляндию соучастником терроризма из-за работы с Киевом по БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти Финляндии в соучастии в международном терроризме из-за сотрудничества с Украиной в сфере беспилотников. Так дипломат прокомментировала газете «Взгляд» планы финских и украинских компаний наладить совместное производство дронов.

«Официальный Хельсинки, по сути, соучаствует в международном терроризме. Более того, государство вовлекает рядовых финнов в кровавую бездну», — сказала Захарова.

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Напомним, Украина и Финляндия подписали документы о совместном производстве беспилотных систем. Речь идёт о морских и наземных комплексах, которые планируют выпускать на финской территории. Соглашение стало частью расширения оборонного сотрудничества между Киевом и Хельсинки. Финляндия ранее неоднократно заявляла о поддержке Украины и участии в поставках вооружений. При этом украинская сторона не раскрыла сроки реализации проектов, объёмы производства и конкретные компании, которые будут задействованы в создании техники.

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Татьяна Миссуми
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