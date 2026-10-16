Где родился, там и пригодился: Лукашенко объяснил, почему деревня даст фору любому мегаполису
Лукашенко признался, что предпочитает деревенскую жизнь городской
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что предпочитает сельскую жизнь городской и только в деревне может по-настоящему отдохнуть. Об этом он рассказал во время встречи с жителями посёлка Освея в Витебской области, кадры которой опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Белорусский лидер отметил, что даже спустя более 30 лет на посту главы государства не изменил своим привычкам. По его словам, жизнь в крупных городах вроде Минска и Витебска ему чужда, а родная сельская местность остаётся лучшим местом для отдыха.
«Я отдыхаю по-настоящему только в своей деревне», — признался Лукашенко.
Обращаясь к жителям Освеи, президент призвал их беречь родную землю и не забывать свои корни. Он напомнил, что молодёжь со временем может перебраться в большие города или уехать за границу, однако уверен, что связь с малой родиной необходимо сохранять.
Особое внимание Лукашенко уделил семьям с детьми. Он назвал родителей самыми важными для себя людьми и подчеркнул, что государство должно обеспечивать сельским школьникам возможности для получения образования наравне с их городскими сверстниками.
Не обошлось и без критики современной молодёжи. Президент посетовал на чрезмерное увлечение смартфонами и напомнил, что продукты питания невозможно вырастить в интернете.
Ранее Life.ru сообщал, что во время поездки в Витебскую область Лукашенко подарили чёрную тёлочку японской породы вагю по кличке Освея. Животное отправят в президентское хозяйство. Белорусский лидер поинтересовался особенностями содержания и пообещал самостоятельно вырастить Освею.
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