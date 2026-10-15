Батька обзавёлся японкой: Лукашенко подарили тёлочку элитной породы вагю

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили чёрную тёлочку редкой японской породы вагю, известной своим мраморным мясом. Необычный подарок глава государства получил во время посещения животноводческого хозяйства в Витебской области, сообщает БелТА.

Тёлочку назвали Освеей. Она появилась на свет 1 июля и уже успела понравиться Лукашенко своим спокойным характером. «Малышка. Хорошая, красивая, людей не боится», — оценил животное белорусский лидер.

Освею отправят в президентское хозяйство. Лукашенко сразу попросил специалистов объяснить, какие условия необходимы для содержания японской породы и чем следует кормить животное. «Выращу», — пообещал он.

Кличка молодой телочки — Освея. Фото © Telegram / Пул Первого

Подаренная тёлочка относится к японской чёрной породе — самой распространённой разновидности вагю. На неё приходится около 95% мирового поголовья этих животных. Особенность породы заключается в способности накапливать жир внутри мышечной ткани, благодаря чему мясо приобретает характерную мраморную структуру.

Взрослые коровы этой разновидности могут весить 500–600 килограммов, а быки — 900 килограммов и более. По выраженности мраморности японская чёрная превосходит другие породы вагю.

Это не первый случай, когда Лукашенко получает в подарок корову. В июне ему преподнесли представительницу джерсейской породы по кличке Муся, а в июле белорусскому лидеру подарили памятник корове.

Лукашенко неоднократно подчёркивал особую роль этих животных в жизни страны. Он предлагал увековечить их заслуги памятником, напоминая, что коровы помогали выживать партизанам и детям в годы Великой Отечественной войны и продолжают обеспечивать людей продовольствием сегодня.

Ранее Life.ru рассказывал, как Лукашенко подарили тёлочку джерсейской породы по кличке Муся. Животное предназначалось для президентской фермы, где созданы условия для содержания породистого скота. Джерсейские коровы особенно ценятся за высокую жирность молока.