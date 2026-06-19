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19 июня, 09:58

Лукашенко вернётся из поездки с новой тёлкой

Лукашенко подарили тёлку джерсейской породы для президентской фермы

Муся. Обложка © Telegram / Пул Первого

Муся. Обложка © Telegram / Пул Первого

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко преподнесли необычный подарок. Главе государства вручили тёлку джерсейской породы, сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Она получила кличку Муся. Животное отправится на президентскую ферму, где созданы условия для содержания элитного скота.

Джерсейская порода считается одной из старейших и наиболее ценных в молочном животноводстве. Она отличается высокими показателями жирности молока и стабильной продуктивностью.

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Ранее Александр Лукашенко признался, что хотя у него и оформлены охотничьи документы, он ни разу не участвовал в добыче дичи. Белорусский лидер подчеркнул, что не видит разницы между формулировками «добывать» и «убивать» животных, и относится к ним одинаково.

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Юрий Лысенко
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