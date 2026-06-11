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Регион
11 июня, 12:50

Лукашенко: Я охотник по документам, но никогда никого не убивал

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на наличие официальных документов, подтверждающих его статус охотника, заявил, что никогда не участвовал в охоте и не добывал дичь. Он подчеркнул, что для него нет разницы между «добыванием» и «убийством» животных.

«Сам охотник по документам, но ни разу никого не убивал и не добывал. Как охотники говорят: «Мы не убиваем, мы добываем дичь». Для меня это всё равно», — приводит его слова агентство БелТА.

Это заявление прозвучало на фоне кадровых перестановок, в частности, назначения нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Максима Лысенко. Лукашенко обсудил с ним передачу государственной инспекции по охране животного и растительного мира под ведомство министерства. Президент также выразил недовольство действиями тех, кто наносит ущерб природе, включая сельскохозяйственные предприятия и браконьеров, отметив, что животные имеют право на жизнь, и их популяция должна быть многочисленной и охраняться законом.

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А ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на праздновании 9 Мая отведал хлеб, испечённый по рецепту времён Великой Отечественной войны. Необычное угощение привёз Александр Лукашенко.

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Наталья Демьянова
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