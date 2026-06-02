«Литературный хлеб»: Путин рассказал о необычном угощении от Лукашенко в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин рассказал, что на праздновании 9 Мая отведал хлеб, испечённый по рецепту времён Великой Отечественной войны. Необычное угощение привёз белорусский лидер Александр Лукашенко. Этой историей глава РФ поделился на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

По его словам, хлеб выпекали по рецептам тех лет в Сталинграде, Ленинграде и других регионах бывшего Советского Союза. Путин назвал это любопытным опытом.

«Вот знаете, любопытно попробовать блокадный хлеб, попробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени и так далее. Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение», — добавил президент.

