2 июня, 14:42

«Литературный хлеб»: Путин рассказал о необычном угощении от Лукашенко в честь Дня Победы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что на праздновании 9 Мая отведал хлеб, испечённый по рецепту времён Великой Отечественной войны. Необычное угощение привёз белорусский лидер Александр Лукашенко. Этой историей глава РФ поделился на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

По его словам, хлеб выпекали по рецептам тех лет в Сталинграде, Ленинграде и других регионах бывшего Советского Союза. Путин назвал это любопытным опытом.

«Вот знаете, любопытно попробовать блокадный хлеб, попробовать хлеб Сталинграда, Москвы того времени и так далее. Вот такой хлеб литературный, творческий, культурный, он не менее важен и имеет, конечно, огромное значение», — добавил президент.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что Александр Лукашенко ознакомил его с деталями телефонных переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном, но в детали этого разговора вдаваться не стал. Глава государства пояснил, что считает некорректным раскрывать доверенные ему подробности беседы между двумя президентами.

Юрий Лысенко
