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31 июля, 11:47

Лукашенко получил в подарок памятник корове

Лукашенко получил в подарок памятник корове. Обложка © Telegram / Пул Первого

Лукашенко получил в подарок памятник корове. Обложка © Telegram / Пул Первого

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили памятник корове. Необычный презент преподнесли представители компании «Савушкин продукт» — крупнейшего производителя молочной продукции в республике.

Лукашенко получил в подарок памятник корове. Фото © Telegram / Пул Первого

Лукашенко получил в подарок памятник корове. Фото © Telegram / Пул Первого

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», монумент займёт место во Дворце Независимости в Минске — официальной резиденции главы государства.

«В лесу должен быть порядок»: Лукашенко поставил задачу новому главе Минлесхоза
«В лесу должен быть порядок»: Лукашенко поставил задачу новому главе Минлесхоза

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости ускорить внедрение роботизированных технологий в сельском хозяйстве Белоруссии и России. Он заявил, что в аграрном секторе обеих стран не хватает работников. Лукашенко подчеркнул, что закрыть эту проблему только за счёт рождаемости в ближайшее время невозможно.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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