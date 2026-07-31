Лукашенко получил в подарок памятник корове
Лукашенко получил в подарок памятник корове. Обложка © Telegram / Пул Первого
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили памятник корове. Необычный презент преподнесли представители компании «Савушкин продукт» — крупнейшего производителя молочной продукции в республике.
Лукашенко получил в подарок памятник корове. Фото © Telegram / Пул Первого
Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», монумент займёт место во Дворце Независимости в Минске — официальной резиденции главы государства.
Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости ускорить внедрение роботизированных технологий в сельском хозяйстве Белоруссии и России. Он заявил, что в аграрном секторе обеих стран не хватает работников. Лукашенко подчеркнул, что закрыть эту проблему только за счёт рождаемости в ближайшее время невозможно.
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