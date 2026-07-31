Лукашенко получил в подарок памятник корове

Ранее Александр Лукашенко заявил о необходимости ускорить внедрение роботизированных технологий в сельском хозяйстве Белоруссии и России. Он заявил, что в аграрном секторе обеих стран не хватает работников. Лукашенко подчеркнул, что закрыть эту проблему только за счёт рождаемости в ближайшее время невозможно.