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Опубликовано 16 октября, 17:56

«Президенту можно»: Лукашенко протестировал оружие бойцов народного ополчения

Лукашенко осмотрел оружие бойцов народного ополчения в Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Пул Первого

Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Пул Первого

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко протестировал личное оружие бойца народного ополчения во время своего визита. Белорусский лидер также рассказал военнослужащим о напряжённой обстановке. Об этом сообщает канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы РБ.

Визит Лукашенко к бойцам народного ополчения. Видео © Telegram / Пул Первого

«Президенту личное оружие можно отдавать», — сказал Лукашенко, взяв автомат из рук солдата.

Далее белорусский лидер вытащил магазин и внимательно осмотрел оружие, после чего вернул его бойцу. В ходе поездки президента Лукашенко всё время сопровождал его верный пёс Умка. Правда, пушки и солдаты его интересовали куда меньше, чем скоростные забеги по зелёной лужайке.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил увеличить число отрядов народного ополчения и наладить взаимодействие между ними. По его словам, такие формирования необходимы для защиты жителей и населённых пунктов в военное время.

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