Лукашенко объяснил США, кто может поставить на место даже сильных мира сего
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединённые Штаты ошибаются, считая себя силой, которую никто не способен остановить. Белорусский лидер раскритиковал действия Вашингтона в Иране и предупредил, что существуют высшие силы, способные поставить на место даже самые могущественные государства.
«Да, они сейчас мощные, понимают, что нет той силы, которая могла бы их остановить. Ошибаются», — подчеркнул Лукашенко во время общения с журналистами, передаёт БелТА.
Глава республики обратил внимание на американскую военную операцию против Ирана. Он возмутился тем, что США нанесли удары по городам и уничтожили руководство страны, а затем стали открыто рассказывать об этом и хвастаться своими действиями.
Лукашенко также напомнил о высших силах, которые способны наказать тех, кто считает себя всесильным. Он призвал Вашингтон проявлять осторожность и не переоценивать собственное могущество.
«Все боголюбы, богомольцы... А Он видит и по голове врежет очень сильно», — предупредил он.
Ранее Александр Лукашенко призвал США и Израиль задуматься о возмещении ущерба Ирану после военной операции. Белорусский лидер подчеркнул, что Тегеран имеет право требовать компенсации за нанесённый стране ущерб. Кроме того, он отмечал, что действия Вашингтона против Ирана настроили против американцев весь мусульманский мир.
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