Лукашенко: США взбудоражили весь мусульманский мир
Обложка © Life.ru
После атаки США на Иран мусульманский мир наконец осознал, что представляют из себя американцы. Теперь им следует быть готовыми к тому, что не только иранцы и хуситы, но весь мусульманский мир будет атаковать американцев по всему миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, против США настроены даже те страны, которые Вашингтон считает союзниками.
«Там появится немало людей, которые будут нацелены против американцев. Вы взбудоражили весь мусульманский мир», — подчеркнул белорусский лидер в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, РБ не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.