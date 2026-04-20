Лукашенко: США взбудоражили весь мусульманский мир

После атаки США на Иран мусульманский мир наконец осознал, что представляют из себя американцы. Теперь им следует быть готовыми к тому, что не только иранцы и хуситы, но весь мусульманский мир будет атаковать американцев по всему миру, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, против США настроены даже те страны, которые Вашингтон считает союзниками.