20 апреля, 07:42

Лукашенко: В США много положительного, но дури тоже хватает

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что СССР нуждался в реформировании, и признал, что голосовал на всесоюзном референдуме за сохранение государства. Он призвал США обратить внимание на негативный опыт Советского Союза.

«Дури у нас хватало, как сейчас у вас в Америке. Много положительного, но дури тоже хватает. К чему это приведёт — посмотрите на наш опыт, Советского Союза», — отметил политик в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Лукашенко сравнил Путина и Трампа с императорами

Он также подчеркнул, что США остаются сегодня «супердержавой», но не «суперсилой». В ходе операции в Иране американцы доказали всему миру, что они не всемогущи. Разногласия с Китаем лучше тоже не доводить до конфликта, потому что у Пекина такая мощь, с которой Вашингтон никогда не справится, уверен лидер РБ.

«Если они развяжут войну против Китая и туда подойдут ваши авианосцы, они будут уничтожены в первые сутки. Китайцы их уничтожат», — резюмировал Лукашенко.

«Баламутить целый мир»: Лукашенко раскрыл причину размещения ЯО в Белоруссии

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Вашингтон, в частности президент США Дональд Трамп, через контакты с Минском может наладить отношения с Москвой. По его словам, белорусская сторона будет делать всё возможное для реализации этого сценария.

Борис Эльфанд
