«Не Трампа вопрос»: Лукашенко прокомментировал слова главы США о замене Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться в вопрос о том, кто должен возглавлять Украину. По его мнению, решать судьбу президентского поста должны сами украинцы, хотя необходимость проведения выборов он поддерживает. Об этом белорусский лидер заявил журналистам, его слова приводит БелТА.

«Хотите от меня как от политика получить ответ или по существу? Если по существу — это моё кредо — это не Трампа вопрос. Кто будет в Украине президентом, решит украинский народ», — сказал Лукашенко.

Таким образом президент Белоруссии ответил на вопрос, возможно ли достижение мира на Украине при Владимире Зеленском, учитывая недавние высказывания Трампа о необходимости смены украинского руководства. При этом Лукашенко напомнил, что Зеленский ранее обещал ограничиться одним президентским сроком.

«На выборы надо идти. В этом Трамп прав: обещал — надо выполнять обещания. Но только диктовать не надо. Трампу не следует диктовать, как поступить Украине», — подчеркнул он.

Напомним, Дональд Трамп ранее призвал Украину найти нового главу государства ради заключения мирного соглашения. По словам американского лидера, Владимир Зеленский неоднократно имел возможность договориться об урегулировании конфликта, однако не воспользовался ею. Трамп подчеркнул, что хотел бы видеть во главе Украины человека, способного заключить сделку и положить конец боевым действиям. Зеленский в свою очередь назвал ошибкой публичные призывы Трампа провести президентские выборы на Украине. В интервью FT он заявил, что подобные заявления американского лидера не помогают ни Киеву, ни самому Вашингтону. По словам Зеленского, разговоры о необходимости нового президента он воспринимает прежде всего как политическую риторику.