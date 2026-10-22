Путин объяснил, почему считает разговоры Киева о потере территорий неуместными

Президент России Владимир Путин назвал неуместными рассуждения Киева о потере территорий, сославшись на результаты голосований в Донбассе и Новороссии. Свою позицию глава государства изложил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, комментируя заявления Владимира Зеленского о возможности признания территориальных утрат.

По мнению российского лидера, речь идёт не о землях, принадлежащих Украине, а об исторических территориях России.

«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория. Это территория исторической России», — заявил Путин.

Президент напомнил о голосованиях, проведённых в этих регионах. Он подчеркнул, что жители сначала высказались за независимость, а затем — за присоединение к Российской Федерации.

«Люди, проживающие на этих территориях, проголосовали: а) первое, за независимость государственную, а б) в качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией», — сказал глава государства.

Именно поэтому, по словам Путина, формулировка о территориальных потерях Украины представляется ему некорректной. При этом президент признал, что вопрос остаётся предметом разногласий.

«Так что говорить о каких-то территориальных потерях мне кажется неуместным. Но это дискуссионный вопрос. Можно на этот счёт спорить сколько угодно», — заключил он.